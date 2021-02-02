Altın ve gümüş uzmanından sükseli çıkış! “Almak ne demek GÖM”

Altın ve dolara alternatif yatırım araçlarından gümüş haftaya güçlü bir ralli ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 6,34'den kapatan gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününde 7'inin üzerini gördü. Şu sıralar 6.94 seviyesinde hareket ediyor. Son 4 işlem gününde 1 liraya yakın değer kazanan gümüş dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Gümüşteki bu çıkışı değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş iddialı konuştu. Memiş, altın konusunda da benzer ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yatırımcılarına mesaj veren Memiş, altın ve gümüşteki ısrarını sürdürdü.

Memiş, şunları söyledi; Gümüş ons 30 dolar, gümüş gram 7,10’da. Bu hafta herkes “ Keşke gümüşümü altına çevirseydim “ diyecek. Gümüşçüleri severim. Kısa vade için ağlamasına üzülürüm. Bu son uyarımdır ! Altın ve dolar. Çok net yazdım ve anlattım.

“Almak ne demek GÖM''

Memiş, ayrıca şunları kaydetti;

Arkadaşım aradı “ Elimde gümüşüm var, ne yapayım ?” dedi. Ben de “ Yüzde 50’sini altına çevir, yüzde 50’sini 7,10’dan TL’ye çevirip $ alırsın “ dedim. “ Peki TL ile altın alıyım mı “ dedi. “ Almak ne demek GÖM “ dedim.

Güncel altın fiyatları

Şubat ayının ilk işlem gününde gram altın fiyatı 436,48 liradan işlem görüyor. Ons altın ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak altın fiyatlarında değişim yaşanmaya devam ediyor.

Çeyrek altın

Hafta açılışında çeyrek altın alış fiyatı 710 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 721 lirada kaldı.

Cumhuriyet altını

3 bin liranın altına inmesiyle birlikte yatırım yapmak isteyen kişilerin dikkatini tekrar üzerine çeken cumhuriyet altını bugün 2 bin 829 liradan alınırken 2 bin 871 liradan da satışa sunuluyor.