Altın ve gümüş evde nasıl parlatılır? Kararan imitasyon altın rengi takılar nasıl parlatılır?

Takı ve aksesuarlarda, ev dekor ürünlerinde ya da gümüş mutfak malzemelerinde bir zamandan sonra kararma meydana gelir. Bu kararma ise gümüş ürünlerin içinde yer alan kükürtten kaynaklanmaktadır. Belirli zaman dilimleri içinde gümüş eşyaların bakımının yapılması önerilir. Bakımı ve temizliği yapılmayan gümüş cisimler, sararıp kararmaya başlar.

Evinizde bulunan malzemeler ile rengini kaybeden ve sararan gümüş, nasıl parlatılır?

Kararmış gümüş nasıl parlatılır?

Gümüş kararmasında parlatma işlemi birden fazla yöntemle yapılabilmektedir. Bahsedeceğimiz yöntemlerin birçoğu evde doğal ürünler kullanılarak denenmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır.

Çamaşır suyu ile kararan gümüş nasıl parlatılır?

Geniş bir kabın içini alüminyum folyo ile sarın. Sonra kabın içine sıcak su ekleyin. Ardından 1 kaşık kadar toz çamaşır deterjanı ekleyerek karıştırın. Gümüşlerinizi karışımın içinde ortalama 1 dakika kadar bekletin.

Müthiş yöntem diş macunu;

Diş macunu ile takı temizlemek ilk etapta biraz mantıksız gelse de, çözüme ulaşınca bu durum sizi oldukça şaşırtacak.

Öncelikle rengini açmak istediğiniz gümüşün üzerine bir fırça ya da peçete aracılığıyla diş macununu sürün. Macunu sürdüğünüz gümüşünüzü su dolu bir kabın içerisine koyup yarım saat bekletin. Zaman dolduktan sonra kabın içerisinden çıkardığınız takıyı su altında iyice duruladıktan sonra kurulayın. Sonunda gümüş takınızın ilk günkü parlaklığına kavuştuğunu gözlerinizle göreceksiniz.

Sigara külü ile gümüş parlatma

Sigaranın külünü atmayın ve kararan gümüşlerinizin üzerinde deneyin. Elinizle külü alın ve kararan ya da lekeli olan bölgeleri ovun. Biraz uğraştırıcı bir işlem olsa da, etkili bir yöntemdir. Gümüşünüzün parladığını ve lekelerinden arındığını göreceksiniz. işlem sonunda yıkayın ve kurulayın.

Sirkeli su ve karbonat karışımı;

Ev işlerindeki dezenfektasyon gerektiren durumlarda içerdiği asit oranı nedeniyle sıklıkla tercih edilen sirke, gümüş parlatmak için de iyi bir yöntem olarak sayılıyor.

İki yemek kaşığı sirkeyi bir kabın içerisine ekleyin. Ardından bir miktar su ve iki yemek kaşığı kabartma tozunu da ekleyerek, gümüş takılarınızı karışımın içerisine bırakın. Yarım saatin ardından takılarınızı çıkarın ve durulayın. Eğer takılarınız bir kabın içerisine sığamayacak kadar büyükse, sirkeli suya batıracağınız bezle silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Tuz ve limon karışımı;

Asidik etkiye sahip bir diğer ürün olan limon, gümüş parlatmak için denenen yöntemlerden birisidir.

Bir kasenin içerisine koyacağınız 2 yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı tuz ilavesine biraz su ekledikten sonra iyice karıştırın. Bu karışımın içerisine gümüş takılarınızı bırakın. Yarım saatlik beklemenin ardından çıkaracağınız takınızı suyun altında iyice durulayın. Eğer gümüş ebatları büyükse bu işlemi büyük bir kova içerisinde de yapabilirsiniz.

Altın neden kararır?

Özellikle kolye ve bileklik ürünleri, çamaşır suyuyla temas etmesi durumunda kararma gösterecektir. Kişiler altınların kararıp kararmadığını merak edebiliyor. Altınların çamaşır suyuyla teması, altınların kararmasına neden olacaktır. Altınların kararmasını istemeyen kişiler, çamaşır suyundan uzak tutması gerekir.

Kararmış altın nasıl parlatılır?

Gümüşteki kadar olmasa da altında da deformasyonun belirtisi görülmektedir. Beyaz altında sararma, sarı altında ise kararma olmaktadır. Peki altınınızı ilk gününe döndürmek mümkün müdür? Elbette. İşte sizler için derlediğimiz çeşitli altın temizleme yöntemleri.

Deterjanlı kaynamış su;

Bir kabın içerisine su koyup kaynatın. Su kaynamaya başladığı an içerisine bulaşık deterjanı döküp karıştırmaya başlayın. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra, kaynaması tamamlanan suyun içerisine altın takılarınızı bırakın. Suyun sıcaklığı ılımaya başladığı zaman takılarınızı çıkarıp bir diş fırçası aracılığıyla temizlemeye başlayın. Bu sayede istenmeyen kirler de arınmaya başlayacaktır. Ardından takılarınızı durulamayı unutmayın.

Beyaz sabun ve amonyak;

Bir litre suyun içerisine bir fincan rendelenmiş beyaz sabun ve yine bir fincan amonyak ilave edin. Bir araya getirdiğiniz bu karışımı içerisine atacağınız altın takılarınızı 45 dakika boyunca suyun içerisinde bekletin. Beklemenin ardından çıkaracağınız altınlarınızı soğuk su ile iyice durulayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra altınlarınızı yumuşak bir deri aracılığıyla temizleyin. Temizlenmiş altınlarınızı güle güle kullanın.

Işıltısı kaybolan pırlanta nasıl parlatılır?

Sürekli vücut üzerinde taşınması nedeniyle kurum bağlayıp parlaklığını kaybeden pırlantalarınızın eski ışıltısına kavuşmasını istemez misiniz? İşte en pratik pırlanta temizleme yöntemi.

Deterjanlı temizlik yöntemi;

Pırlantanızı sıvı deterjanla köpürttüğünüz bir kabın içerisine bırakın. Kılları çok sert olmayan bir diş fırçası ile köpük içerisinde yavaşca fırçalamaya başlayın. Ardından bir süzgecin üzerine koyacağınız pırlantanızı ılık su ile durulayın. Bu işlem de tamamlandıktan sonra pırlantanızı yumuşak bir bez aracılığıyla kurulayabilirsiniz.

Kararan imitasyon takılar nasıl parlatılır?

Ne kadar fazla altın ve gümüş takıya sahip olunursa olunsun, kuşkusuz en fazla modeli yine imitasyon takılar sağlamaktadır. Hem bu nedenle hem de uygun fiyatlı olması sebebiyle çokca tercih edilen ürünler arasında yer alan İmitasyon takı, bir süre sonra yıpranıp kararmaya başlamaktadır. Peki kararan imitasyon takının tekrar parlatılma imkanı var mıdır?

Su ve sabunla temizlik yöntemi;

Su ve bulaşık deterjanını karıştıracağınız bir kabın içerisine kararan takılarınızı bırakın. Takılarınızı yumuşak kıllı bir fırça ile yavaşça ve bastırmadan ovalayın. Bir süre devam ettiğiniz bu işlemin ardından takılarınızı su ile durulayıp pamuklu bir bezle silin.