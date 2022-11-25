Altın ve gri tik geliyor! Elon Musk duyurdu: Twitter'da büyük sürpriz

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini 29 Kasım'a kadar duraklatmıştı.

Twitter'a altın ve gri tik geliyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ın Twitter Blue programını gelecek hafta başlatacağını duyurdu.

Musk, şirket hesaplarının altın ve hükümet hesaplarının gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirterek ayrıntıları açıkladı. Elon Musk, Twitter'ın “Twitter Blue”' adlı hizmetini 2 Aralık'ta yeniden başlatacağını duyurdu.

Musk, şirket hesaplarının altın, hükümet hesaplarının ise gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirtti. Öte yandan, normal kullanıcılar klasik mavi tik almaya devam edecek.

Elon Musk'un neden bu renkleri seçtiği bilinmiyor. Fakat altın her zaman aranan likit bir yatırımdır. Altın ne kadar, çeyrek ne kadar, altın ne oldu, uzmanlar altın yorumları, tahminleri gibi sorularla internete sorgulanan ve ayrıca dünya çapında gücü, zenginliği, politik gücü, başarının, servetin sembolü olmuştur. Sosyal medya kullanıcıları bu nedenle renklerin altın ve gri (gümüş) şeklinde düşündüğünü yorumluyor. Kimi kullanıcılarda dolar rengi yapsaydı diye öneride bulunup espri yaptılar.

Musk ayrıca, Twitter'ın önümüzdeki hafta içinde yeni doğrulama işaretleri hakkında çok daha ayrıntılı bir açıklama yayınlayacağını sözlerine ekledi