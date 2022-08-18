Altın ve dolar tahminlerinde asla yanılmayan Haluk Özdil'den dolar için 60 lira açıklaması

Ne Var Ne Yok'un Youtube kanalına konuk olan Haluk Özdil birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, doların 60 lira olacağını söyleyen sözde ekonomistlerin birileri tarafından fonlandığını söyledi.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Politika faizinin düşürülmesinden kaynaklı bir enflasyon yaşıyoruz. Ocak ayına doğru enflasyonun düşeceğini düşünüyorum. Doların 30 40 lira olacağını söylüyorlar. Birileri bazı partiler ile işbirliği yapıyor. Rant böyle bir şey işte. Nasıl 30 lira nasıl 60 lira olacak? 30 lira olması mümkün değil. 60 lira olması imkansız. Türkiye’ye Eylül ve Ekim gibi doğalgaz akışı devam edecek. Ama Avrupa büyük sıkıntı yaşayacak. Beni fonlamak için geldiler. Ben reddettim. Ama Türkiye’de satılmış çok" dedi.