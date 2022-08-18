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Ekonomi Altın ve dolar tahminlerinde asla yanılmayan Haluk Özdil'den dolar için 60 lira açıklaması
Ekonomi

Altın ve dolar tahminlerinde asla yanılmayan Haluk Özdil'den dolar için 60 lira açıklaması

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dolar kurunun 60 lira olacağını söyleyenlere çok sert tepki gösterdi. Özdil'e göre doların 30 lira olması mümkün değil ve 60 lira ise imkansız olarak duruyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 12:38:00 -
Altın ve dolar tahminlerinde asla yanılmayan Haluk Özdil'den dolar için 60 lira açıklaması

Ne Var Ne Yok'un Youtube kanalına konuk olan Haluk Özdil birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, doların 60 lira olacağını söyleyen sözde ekonomistlerin birileri tarafından fonlandığını söyledi.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Politika faizinin düşürülmesinden kaynaklı bir enflasyon yaşıyoruz. Ocak ayına doğru enflasyonun düşeceğini düşünüyorum. Doların 30 40 lira olacağını söylüyorlar. Birileri bazı partiler ile işbirliği yapıyor. Rant böyle bir şey işte. Nasıl 30 lira nasıl 60 lira olacak? 30 lira olması mümkün değil. 60 lira olması imkansız. Türkiye’ye Eylül ve Ekim gibi doğalgaz akışı devam edecek. Ama Avrupa büyük sıkıntı yaşayacak. Beni fonlamak için geldiler. Ben reddettim. Ama Türkiye’de satılmış çok" dedi.

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Yorumlar

Mustafa

En Başta 6'li Masa + HDP Bunların Hepsi Türkiye’nin Yükselişini ve itibarını düşürmek ama ne yaparlarsa yapsınlar Hepsi ellerinde patlayacak 2023 seçimlerde Hepsi yok olacaktır bu vatan haini mihraklar hep birlikte göreceğiz Allah'in izniyle

ramses

akit dalgamı geçiyor yoksa piyasaya uyup sansasyon haberlerle dikkatmi çekmek istiyor şüphelenmeye başladım ;alaksız insanlara çatması ,bir öle bir böle haberler ilginç dikkatle izliyoruz !
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