Altın ve dolar tahminleri hep çıkan Mert Başaran'dan şok uyarı: 14 gün sonra peşinize düşecekler, kaçın
Altın, dolar ve borsa konusunda tahminleri sürekli çıkan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, küçük yatırımcıya yeni yıl öncesinde dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, 2024 yılına girmemize iki hafta kala dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Mert Başaran, yatırımcıların karşısına akılalmaz vaatlerde bulunan kişi ve kurumların çıkacağını ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
Başaran yaptığı açıklamada, "2024 için şimdiden uyarıyorum ,büyük ponzi dolandırıcılıkları olabilir. Türkiye'de ev fiyatları uçunca ev alamayan, dolar alınca da parasının eridiğini fark eden cebinde 300-400 bin olan vatandaşın karşısına "Arsa al üzerine şunu yapıp kira verelim. Yurtdışında ev al kiraya verelim. Bitcoin al sat yapalım. Döviz, araba al satı, halka arza katılım gibi sözde mantık dışı getiriler verilen saadet zincirleri çıkabilir. Bu parayla hiçbir şey olmuyor diyen vatandaş ha herro ya merro diyerek bu paralarını kaybedebilir. Saadet zincirlerinin hedef kitlesi, bu parayla hiçbir şey olmuyor, vurursam büyük vururum hayali kuran küçük parası olan ümitsiz kitledir! Bu kitle içindeyseniz lütfen dikkat edin, banka faizlerinin daha fazlasını garanti edenlerden hemen kaçın" dedi.
Borsanın fırsat verdiğini ifade eden Başaran, "Küçük küçük alma dönemi şu an. Küçük yatırımcı küçük küçük almalı. Borsaya biraz böyle bakılmalı. Önümüzdeki 2 3 yıl sonra endeks olarak 10 bin-15 bin seviyelerini konuşacağız "dedi.
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