Altın Uzmanı Hatice Kolçak o rakama işaret etti ve o tarihler için uyardı! 7-8 Mart…

Hem içerde hem dışarda karışık bir haftanın içerisine girildiğini söyleyen Altın Uzmanı Hatice Kolçak Youtube kanalında önemli uyarılarda bulundu.

Dikkat edilmesi gereken bir hafta olduğunu vurgulayan Kolçak şunları söyledi:

5400-5500 gelebilir

“İçerde siyasi tarafta bir belirsizlik var. Millet İttifakı’nın bugün yada cumaya kadar netleşmesini beklediğimiz bir seçim sathının belirleşmesini bekliyorum. Tabi dolar kurunun üstündeki baskının devam ettiğini söylemek mümkün. Borsa’ya dikkat etmek lazım. Borsa şu anda gergin bir haftanın içinde. 5212 ile kapatmıştık. Trend bozulmamıştı. 5300-5350’leri kırdığımız takdirde 5400-5500 gelebilir. Gelelim küresel tarafa. Neyi takip edeceğiz. Amerika’da Powell’in konuşması var. Şimdi haftanın ilk günü Amerika’da salı günü 18.00’de bir konuşma var. Piyasaların tamamı Fed Başkanı Jerome Powell’ın ne konuşacağına odaklanmış durumda. Faizin tepe noktasını anlamaya çalışacağız. Tabi ki 22 Mart’ta FED’in faiz toplantısı olacak bakalım ne karar çıkacak, ona odaklanmış durumdayız. Benim beklentim, Powell Şahin konuşma yapar, piyasada bir dalgalanma olabilir. Dolar endeksinde çok sert bir çıkış beklemem, ama konuşmayla birlikte ciddi bir hareketlenme bekliyorum. Haftaiçi başında 104.47 ile başladık şu anda. Dolar endeksi 105’i geçeceğini düşünmüyorum. Dolar endeksinde neyi takip edeceğiz? 105,30’ları test edebiliriz bu hafta. Özellikle verileri söyliyim. Powell’la salı günü beklentim şu yönde. Önemli olan tarihleri söylemek istiyorum. 8 Mart’ta beklediğimiz önemli iki veri var. Bunlardan biri ADP (Özel Tarım Dışı İstihdam) beklenti 195K. Bu ay beklenti 195K. Yine aynı gün çok çok önemli bir veri daha var o da Jolts verisi. Bu da iş imkanlarıyla ilgili önemli bir veri.

8 MART'A DİKKAT

8 Mart’ta bu iki veri benim için Cuma gününü belirleyecek veriler. Bu iki verideki farklılaşmalar, aşağıya inmeler ve yukarı çıkışlarla ilgili tahmin yapmak oldukça zor. Burada gelecek olan aşağıya ve yukarıya yönlü beklentilerin dışındaki dolar endeksinde 105’lere doğru deneme yapabilir. Fakat çok güçlü olacağını düşünmüyorum. 8 Mart’ta da bir hareketlenme bekliyorum. Amerika borsalarındaki dolar endeksinin aşağıya yukarıya hareketlenmesiyle birlikte Cuma günü gelecek verilerle birlikte değerlendireceğiz. Hafta boyunca dolar endeksi 105.30’u test etmeye çalışacak. Yukarı çıksa bile oralarda kalıcı olmayacak. Bu benim beklentim. Genel anlamda 104 seviyesinde bir dolar endeksi bekliyorum” diye konuştu.

ALTINDA YATIRIM İÇİN UYARDI

Uzman Kolçak altın konusuyla ilgili de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altınla ilgili Koçak şunları kaydetti: “Altın tarafında ons altın 1853 dolar şu anda. Ne demiştik? 1845-50 dolar üstü kalması önemli. Altının da nefes alacağı bir durum. Bu hafta içerisinde de bir volatilite görmek mümkün. Neler olabilir? Altın geçen hafta dibi gördü. Yani 1804 doların altına inmedi. Orada dolardan büyük destek aldı. Çin’den büyük bir destek aldı. Geçen hafta tüm Amerika borsalarına rağmen, haftasonuna doğru giderken bir alım gelmişti ama altın daha fazla yükselmiş oldu. Altını dolayısıyla Çin’de besliyor. 1850’lerin altına düşürse 1830’ları takip edeceğiz. 1804 doların altına inecek gibi de durmuyor altın. Peki güzel yukarı hamleler yaparsa. 1850-55 doların üstü kalıcı bizim için önemli. Nefes alacağı yer burası. Aşağı inişler alım fırsatı, yukarı çıkışlarda da isteyen satış fırsatı olarak görebilir” dedi.

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