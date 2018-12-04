THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Altın Top" ödülü Modric'in

- Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı

04 Aralık 2018 Salı 00:50
"Altın Top" ödülü Modric'in

İSTANBUL (AA) - Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı.

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Luka Modric oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Oylamada Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ikinci, Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann üçüncü, Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe dördüncü ve Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi beşinci sırayı aldı.

Modric, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde boy gösterdiği 2018'de İspanya ekibi Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Kopa Kupası'nı Mbappe, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli Ada Hegerberg kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA Altın Top ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.



Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 00:50
  1. Futbol
  2. Luka Modric
  3. Real Madrid

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 aylık hamile kadın: Lütfen bizi bu soğuk yerden kurtarın
    1. 8 aylık hamile kadın: Lütfen bizi bu..
    2. Netanyahu ile Pompeo görüştü
    3. Erdoğan-Maduro ortak basın toplantısı
    4. Filistin İsrail ajanlarının cezasını..
    5. Macron, protestolarda görevli..
    6. İstanbul'da 48 suikast silahı ele..
    7. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu..
    8. Bahçeli, AK Parti'ye mi oy verecek?
    9. Türkiye'den Gazze'ye ilaç yardımı
    10. Paris'te Ulusal Meclisin önünde..
    11. Zehirlenme vakasının ardından..
    12. Lübnan'da yılbaşı kutlamaları erken..
    13. Ürdün'den Gazzelilere "mülk edinme" izni
    14. Karamollaoğlu: Bütün belediyeleri..
    15. Cumhurbaşkanından soğuk duş:..
    16. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    17. New York borsası yükselişle kapandı
    18. "Altın Top" ödülü Modric'in
    19. Trump elektrikli otomobillere yönelik..
    20. İsrailli yazılım şirketi Kaşıkçı..
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Katar'dan şaşırtan OPEC kararı!
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz