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Spor 'Altın Top' ödülü 7. kez Messi'nin
Spor

'Altın Top' ödülü 7. kez Messi'nin

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:16:00 -
'Altın Top' ödülü 7. kez Messi'nin

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de verilmeyen ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin’in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı.

Oylamada Bayern Münih'ten Polonyalı Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'den İtalyan Jorginho 3'üncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas​​​​​​​ layık görüldü.

Lewandowski yılın forveti seçildi

İlk kez verilen yılın forveti ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu. Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynayan Lewandowski, geçen sezon attığı 41 golle Gerd Müller'in 1971-72 sezonundan beri kırılamayan Bundesliga rekorunu ele geçirmişti.

Yine ilk defa verilen yılın kulübü ödülü de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Chelsea'ye gitti.

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı, Barcelona'dan İspanyol orta saha oyuncusu Pedri, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Paris Saint-Germain'in İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

 

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