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Dünya Altın taşıyan konvoya saldırıdılar! 4 ölü
Dünya

Altın taşıyan konvoya saldırıdılar! 4 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-03 09:49:00 -
Altın taşıyan konvoya saldırıdılar! 4 ölü

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Güney Kivu eyaletinde Çin madencilik şirketine ait altınları taşıyan konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 2'si Çin vatandaşı 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yetkililerin açıklamasında, Fizi bölgesinde Kimbo Nehri yakınında gerçekleşen olayda saldırganların konvoydan büyük miktarda altın çaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bir asker ve şoförün yanı sıra Çinli madencilik şirketinin 2 çalışanının yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Yer altı kaynakları bakımından zengin KDC'de birçok Çinli maden şirketi faaliyet gösteriyor.

Ruanda, Burundi ve Tanzanya ile komşu sınır eyaleti olan Güney Kivu'da çok sayıda yasa dışı silahlı örgüt yer altı kaynaklarının kontrolü için silahlı mücadele yürütüyor.

2021 yılında Güney Kivu'daki madende çalışan 5 Çin vatandaşı kaçırılmıştı. Çin'in Kinşasa Büyükelçiliği, olayın ardından ülkedeki vatandaşlarına, hükümete karşı savaşan gerilla gruplarının faal olduğu sınır eyaletleri Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Ituri'yi terk etme çağrısında bulunmuştu.
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