Altın tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran'dan şok çıkış! Gram altın için öyle bir rakam verdi ki...

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk olan Mert Başaran, gram altının 1200 lira olabileceğini söyledi.

Başaran yaptığı açıklamada, "Altın 870-880 liraları görürse alım fırsatıdır. Altın 1000 lirayı kesin görecek. 2 ay sonra ödemem var alayım mı diye soruyorlar, almayın kardeşim. Altının onsu 1700 dolardayken sessizce topladılar. Piyasadan çektiler. Uzun vadede yatırımını tutacaklar sepet yapsınlar. Altın da olsun, toprak da olsun. Sepet yapmanın mantığı bu. Hepsi aynı anda hareket etmez. Toprak için gelişmemiş bölgede alacaksınız. Çok spekülasyona açık dönemdeyiz. Sakin olsunlar. Altın için hala ucuz diyebiliriz. Çünkü altın tarafında dolar için bir sıkışma var. Ons artmasa bile dolar tarafında yaşanacak hareket sonrası altın 1200 lira olacaktır. Şu an ons arttı. Dolar bekliyor. Dolar artarsa altında büyük sıçrama olur. Fiziki altınınız, gümüşünüz kenarda mutlaka olsun" ifadelerini kullandı.