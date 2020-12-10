Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak

Altının sene sonu ve gelecek yıl kaç lira olacağı ise vatandalarca merak ediliyor. İngiltere merkezli HSBC, 2021 senesi için altın tahminini açıkladı.

Altın tahmini

Milligazete'nin haberine göre; banka, altının onsunun 1.965 dolardan 1.907 seviyelerine geleceğini ifade ederken altının maksimum 500 lira seviyesine gelebileceği ancak dolar kuru 2021 yılında eğer standart çıkışının üzerine ekonomik nedenlerle dolarizasyon yaşarsa bu altın fiyatlarını yukarı veya aşağı yönlü etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş tahmini

HSBC, jeopolitik ve küresel risklerin yatırım araçlarını etkileyeceğini, gümüş fiyatlarındaki iniş çıkışların devam edeceğini sağlık alanında gelecek önemli gelişmelerin yatırımcıları biraz tedirgin edebileceğini gümüşün ons fiyatının ise 25,50 dolar seviyesini yakalayabileceği tahmininde bulundu.