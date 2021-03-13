Altın Pusula Turkcell’i gösterdi

35 kategoride 219 projenin yarıştığı gecede şirket, ‘turksporu. com.tr’ projesiyle Kurumsal Web Sitesi, ‘İşte Destekle İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür’ projesiyle Dijital İletişim, ‘Turkcell Platinum Bosphorus Cup’la da Sponsorluk İletişimi kategorilerinde ödül aldı. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi: “Kurum olarak 27 yıldır iletişimin gücüne inanarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci telekom sektörünün yaşamımızdaki hayati rolünü bir kez daha gösterdi. Biz de güçlü altyapımız sayesinde insanlarımızın hayatlarına dijital olarak dokunduk ve onların işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini dijital ortamlarda sürdürmelerine destek olduk. Bu süreçte pandeminin ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında da samimiyetimizi hissettirmeye özen gösterdik. Eğitimden sanata, müzikten spora kadar birçok farklı alanda yaşama geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de insanların hayatına dokunmayı ve ülkemiz için en iyisini yapmayı sürdürdük. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin halkla ilişkiler sektörünün çatı kurumlarından biri olan TÜHİD tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bizi bu ödüle layık gören başta TÜHİD olmak üzere tüm jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”