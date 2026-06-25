Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para?

Küresel piyasalarda esen şahin rüzgarlar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentiler, güvenli liman altını baskılamaya devam ediyor. Güçlenen dolar endeksinin etkisiyle kan kaybeden sarı metal, Kasım ayının ilk haftasından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. İşte 25 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla iç ve dış piyasada güncel altın satış fiyatları...

FED KORKUSU VE GÜÇLENEN DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Son dönemde küresel enflasyon ve istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım patikasına devam edebileceğine yönelik öngörüler, uluslararası piyasalarda Dolar Endeksi'ni yukarı taşırken ons altını zayıflattı. Değerli metallerdeki bu geri çekilme, yurt içinde de fiyatların son ayların en dip seviyesine inmesine yol açtı.

Yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güne düşüş eğilimiyle başlayan piyasalarda "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatlerinde serbest piyasa ve kuyumcularda işlem gören güncel altın satış rakamları şu şekilde listelendi:

Ons Altın: 3.996,59 Dolar

Gram Altın: 5.954,95 TL

Çeyrek Altın: 9.925,00 TL

Yarım Altın: 19.826,00 TL

Tam Altın: 39.855,22 TL

Cumhuriyet Altını: 39.532,00 TL

Gremse Altın: 99.943,69 TL

GÖZLER GELECEK MESAJLARA ÇEVRİLDİ

Uzmanlar, ons altının 4.000 dolar psikolojik sınırının altına sarkması ve gram altının 5.954 TL seviyelerine gerilemesinde küresel faiz beklentilerinin başrol oynadığını belirterek, gözlerin merkez bankalarından gelecek yeni mesajlarda olacağını vurguluyor.