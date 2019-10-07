Altın otunun faydaları nelerdir? Altın otu çayı nasıl yapılır? Güneş çiçeği hangi hastalıklara iyi gelir? Diğer adı güneş çiçeği olan ve adından da anlayacağımız gibi sapsarı altın gibi bir renge sahip bu zarif bitki genellikle dekor amaçlı kullanılıyor olsa da, faydaları saymakla bitmiyor.

Birçok hastalığa karşı savaşçı olan altın otunun faydalarına birlikte göz atalım. Altın otunun faydaları; Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

Mide ve bağırsak sorunlarını giderir. Mide ekşimesi, mide yanması , gastrit gibi sorunları giderir.

gibi sorunları giderir. Basur tedavisine yardımcı olur.

Mide özsuyunu artırır.

Prostatın için şifalıdır

Böbreklerde oluşan kum ve taşların dökülmesine yardımcı olur.

Çok etkili bir idrar söktürücüdür.

Altın otu çayının zayıflatıcı özelliği olduğu düşünülmektedir.

özelliği olduğu düşünülmektedir. Ödem attırıcı olmasından dolayı tavsiye edilebilir.

İdrar yolu Enfeksiyonlarını önler

Hemoroit tedavisinde yardımcıdır.

Pankreas salgısını artırır.

Safra salgısını artırıcı özelliktedir.

Romatizma, kireçlenme, eklem ve kas ağrılarını hafifletici, kramp çözücü etkisi vardır.

İltihap oluşumunu önler,

Egzama, siğil , sedef gibi cilt sorunlarını gidermek için altın otu çayı tüketilmesi ve altın otu yağı sürülmesi önerilir.

, sedef gibi cilt sorunlarını gidermek için altın otu çayı tüketilmesi ve altın otu yağı sürülmesi önerilir. Cildin sıkılaşması ve nemlendirilmesi için de altın otu yağı ile bakım yapılır.

Düzenli olarak altın otu çayı tüketiminin varis oluşumunu önler ve var olan varislerin görünümünü azaltır. Çayının yapılışı; İki buçuk su bardağı kaynamış suyun içine bir çorba kaşığı altın otu ilave edin 10 dakika demlenme işleminden sonra afiyetle tüketin. Şifalı Günler.

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