Altın neden yükseliyor? Altın fiyatları neden çok pahalı?

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasıyla ilgili, "Altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı. Hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu." değerlendirmesini yaptı.

Altının ons fiyatının peş peşe rekorlar kırdığını hatırlatan Memiş, küresel gelişmelerin hem ons fiyatını hem de gram altın fiyatını yukarı doğru çektiğini kaydetti.

"Düşük faiz politikası, bol likidite, dolar endeksinin 92 bandına kadar gerilemesi... Beyrut'ta meydana gelen patlama Orta Doğu'da tansiyonu tekrar yükseltti. Jeopolitik risklerde de bir artış var. Dolayısıyla altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı. Hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu."

Dolar endeksindeki değer kaybının sürdüğünü aktaran Memiş, doların rezerv para özelliğini günden güne yitirmesinin altın fiyatları üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu söyledi.

Altın destekli borsa fonlarına çok hızlı girişlerin yaşandığını anlatan Memiş, "Koronavirüsle alakalı 2. dalga beklentileri piyasalarda ciddi miktarda fiyatlanmaya başlandı. Genişlemeci politikalar halen devam ediyor. Düşük faiz politikası halen devam ediyor. Panik alımları da var. Çünkü altının ons fiyatının 3 bin dolar olacağına dair sürekli raporlar yayınlanmaya devam ediyor. İşte '2 bin doları kırdı, artık hedef 2 bin 300 dolar' şeklinde... Dolayısıyla altın fiyatlarındaki bu agresif yükselişler devam ediyor." diye konuştu.

Memiş, "Biz ağustos ayı için yine bir düzeltme ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Çünkü iç piyasalarda dolar kuru da 7 lira seviyesinin üzerini kırdığı için bu sefer altının gram fiyatı dolar kurundan da destek buldu, yeni zirvelerini test etti. 9 haftadır altının ons fiyatından destek bularak rekor üstüne rekor kırıyordu. Artık bu yükseliş trendine dolar kuru da girdiği için altının gram fiyatı dolardan da destek bularak 500 lira seviyesine yakın bir yerde fiyatlanıyor."