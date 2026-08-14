Dünyanın en sağlıklı besini seçildi: Tükettiğiniz anda hasarlı hücreleri hedef alıp yeniliyor... Yine şaşırtmadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Binlerce besin arasından seçilen dünyanın en sağlıklı besinleri açıklandı. Besleyici bileşen yönünden en zengin olan besinler, tükettiğiniz andan itibaren hücre yenilenme sürecini hızlandırıyor, bağırsak florasını onarıyor ve kansere dönüşebilecek hücrelerin aktifleşmesini önlüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan besin yoğunluğu analizinde 100 tam puan alan su teresi (watercress), dünyanın en sağlıklı sebzesi ilan edilmiştir.
Dünyanın en sağlıklı besinleri arasına giren sebze ve meyveler, düzenli tüketildiğinde birçok hastalığın önlenmesinde rol oynuyor. Uzmanlar, bu besinlerin hasarlı hücreleri hedef aldığını ve hücre yenilenme sürecini hızlandırdığını belirtiyor. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde kronik hastalıklara karşı koruyorlar ve çağın pandemisi olarak adlandırılan diyabeti önlüyorlar.
İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden, binlerce besin arasından seçilen dünyanın en sağlıklı besinler...
KEFİR
KIRMIZI ÇAY
MUZ
AHUDUDU
PORTAKAL
KİVİ
NAR
DOMATES
CEVİZ
YOĞURT
TAM BUĞDAY EKMEĞİ
ÇAĞLA
SARIMSAK
YABAN MERSİNİ
KİMYON
ZEYTİNYAĞI
MERCİMEK
PAZI YAPRAĞI
MANTAR
TARÇIN
BALKABAĞI
KİNOA
PATLICAN
KETEN TOHUMU
TATLI PATATES
YULAF
ISPANAK
CHIA TOHUMU
KARNABAHAR
BROKOLİ
HİNDİSTAN CEVİZİ
AVOKADO
MOR LAHANA
BUĞDAY
ZERDEÇAL
LAHANA
SOMON
GREYFURT
SOĞAN
REZENE
ANÇÜEZ BALIĞI
PORTAKAL
SARDALYA BALIĞI
SU TERESİ: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan besin yoğunluğu analizinde 100 tam puan alan su teresi (watercress), dünyanın en sağlıklı sebzesi ilan edilmiştir.
Dünyanın en sağlıklı besinleri arasına giren sebze ve meyveler, düzenli tüketildiğinde birçok hastalığın önlenmesinde rol oynuyor.
Aktüel
Mabel Matiz'in 'Ha Leylim' şarkısına soruşturma başlatıldı: LGBT destekçisinden yine skandal yine rezalet
Sağlık
Uzmanından o belirtiler için uyarı: Çocuklarda nadir görülen fındıkkıran sendromu olabilir uyarısı
Kadın - Aile
Kirpikleri 3 günde doğal olarak uzatan ve gürleştiren kür: Siz uygulayın! Biz listede yer alan detayı paylaştık
Kadın - Aile
Dikildiği yerde havayı bile taşa çeviren ağaç: Kur'an'da bile adı geçiyor: Kuru incir neye iyi gelir?