Dünyada ilk kez havalandı: 27 dakika uçuş 5 doları bile bulmadı!

Şirket, uçaklarının bugün Embraer ERJ gibi bölgesel kısa mesafeli uçuşlarda kullanılan turboprop uçaklara kıyasla çok daha ucuz bir hizmet sunabileceğini umuyor. ES-30 için hedeflenen tamamen elektrikli menzil 125 mil. Hibrit motor devreye girdiğinde ise bu mesafenin 500 mile çıkması planlanıyor. Heart Aerospace'a göre maliyet avantajı yalnızca elektriğin jet yakıtından daha ucuz olmasından kaynaklanmayacak. Elektrik motorlarının daha düşük bakım ve işletme maliyetleri ile daha yüksek güvenilirliğinin de toplam maliyetleri aşağı çekmesi bekleniyor. Şirket, ES-30'un başlangıçta tek pilotla işletileceğini ve gelecekte otonom hizmet sunabilecek hale gelebileceğini de düşünüyor.