Gürsoy’dan CHP’den ayrılan İmamoğlu’na fotoğraflı gönderme: O parmak kınına sokuldu!

Sosyal medya hesabından İmamoğlu’na yönelik son derece sert ifadelerle paylaşımda bulunan Bülent Gürsoy şunları söyledi: “O parmak var ya o parmak, bugün itibarıyla kınına sokuldu. Fotoğraftaki iğrenç parmağın sahibi şahıs, sahtekârca sürdürdüğü üyeliğine kendisi son vermek zorunda kaldı. Çakma önseçimde 15.5 milyon oy almışmış.. Külliyen yalan. Ortada oy moy yok. 25.1 milyon imza toplamışmış.. Külliyen yalan. Ortada imza mimza yok. Yalanlarını da kirlilikleriyle birlikte aldı götürdü."

BİR TEK AHLAKIMIZI ÇALMADILAR

"CHP mirasını üzerine geçirmeye çalışıyorken enselenmişti. Gittiği partinin de her şeyi çalıntı. İl binalarını soydular, ilçe binalarını soydular, genel merkez dahil tüm binaları yakıp yıkıp yağmaladılar vandallar. Yaptıkları dümenlerle örgütün araçlarına ofislerine el koydular. Çay bardaklarına kadar yürüttüler. CHP'nin sosyal medya hesaplarını dahi çaldılar. Halen çalıntı X hesabını kullanıyorlar, hiç utanmıyorlar. Ama bir tek şeyi asla çalamayacaklar: Ahlâkımızı…”