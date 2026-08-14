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Gündem Dinlenme tesisinde korku dolu anlar
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Dinlenme tesisinde korku dolu anlar

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Dinlenme tesisinde korku dolu anlar

Konya'da korku dolu anlar yaşandı. Kulu ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'ndaki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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