Altının kilogram fiyatında düşüş

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 722 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 722 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 745 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 951 milyon 490 bin 547,84 lira, işlem miktarı ise 592,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 995 milyon 932 bin 188,19 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Misyon Yatırım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: