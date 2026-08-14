  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu'dan ilginç çıkış: 'İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'dir!' Bakan Gürlek'ten müthiş başarı: 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu Son 25 yılın rakamları devasa değişimi gözler önüne seriyor! Ticarette çeyrek asırlık devrim Enver Aysever'den Akın Gürlek'e dikkat çeken destek: “Büyük işler yapılıyor” AK Partili vekil Arslan’dan 25. Yıl mesajı: ‘Oyun kurulan değil, oyun kuran ülke olduk’ Müslümanların gönlünde müstesna bir yer edinen Mustafa Karahasanoğlu rahmetle anılıyor! Yolun yolumuzdur! Destekliyorlar mı? HÜDA PAR'dan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair kritik açıklama! AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!
Spor Lukaku’nun forma numarası belli oldu!
Spor

Lukaku’nun forma numarası belli oldu!

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Lukaku’nun forma numarası belli oldu!

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertli takımdaki forma numarası belli oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde yıldız futbolcunun forma numarası da ortaya çıktı.

GOLLERİNİ 9 NUMARALI FORMAYLA ARAYACAK

İmza töreninde Lukaku'nun isminin yazılı olduğu 9 numaralı Fenerbahçe forması sergilendi. Böylece Belçikalı santrforun sarı-lacivertli takımdaki forma numarası da kesinleşmiş oldu. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki yeni yıldızı Lukaku, sarı-lacivertli kariyerinde 9 numaralı formayla sahaya çıkacak.

İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı
İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

Spor

İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi

Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe erteleme talebinde bulunmuştu! Lyon maçı öncesi TFF kararını verdi
Fenerbahçe erteleme talebinde bulunmuştu! Lyon maçı öncesi TFF kararını verdi

Spor

Fenerbahçe erteleme talebinde bulunmuştu! Lyon maçı öncesi TFF kararını verdi

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi şok sakatlık! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi şok sakatlık! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak

Spor

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi şok sakatlık! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aydın Menderes, ölümünden 10 gün önce Gül’ü aradı "Abdullah, beni öldürecekler!"
Gündem

Aydın Menderes, ölümünden 10 gün önce Gül’ü aradı “Abdullah, beni öldürecekler!”

Türktime yazarı Talat Atilla, Demokratlar Konfederasyonu ve Adnan Menderes Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu ile çarpıcı b..
Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!
Gündem

Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!

Alihan Kuriş’in yönettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, ar..
Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!
Gündem

Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 2. Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23