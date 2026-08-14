Lukaku’nun forma numarası belli oldu!
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun sarı-lacivertli takımdaki forma numarası belli oldu.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde yıldız futbolcunun forma numarası da ortaya çıktı.
GOLLERİNİ 9 NUMARALI FORMAYLA ARAYACAK
İmza töreninde Lukaku'nun isminin yazılı olduğu 9 numaralı Fenerbahçe forması sergilendi. Böylece Belçikalı santrforun sarı-lacivertli takımdaki forma numarası da kesinleşmiş oldu. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki yeni yıldızı Lukaku, sarı-lacivertli kariyerinde 9 numaralı formayla sahaya çıkacak.