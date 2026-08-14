AK Partili vekil Arslan’dan 25. Yıl mesajı: ‘Oyun kurulan değil, oyun kuran ülke olduk’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığı siyasi yürüyüşün Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini vurguladı.

Dr. Arslan, yayımladığı yazılı basın bülteninde, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen yatırımlara, terörle mücadeledeki başarılara ve Türkiye'nin dış politikada ulaştığı güce dikkat çekti.

"Terörü ve FETÖ'yü Bitirdik, Özgürlüklerin Önünü Açtık"

Türkiye’nin AK Parti döneminde hem güvenlik hem de özgürlükler bağlamında çağ atladığını belirten Dr. Hasan Arslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partimiz, Türkiye'ye vurulan prangaları söküp atmıştır. Ülkemizin kanını emen terör belasını ve FETÖ ihanet şebekesini hamdolsun biz bitirdik. Geçmişte 'Türkiye'de yapılması mümkün değil' denilen ne kadar büyük yatırım varsa, hepsini tek tek hayata geçirdik. Milletimizin uzun yıllar hasret kaldığı dini özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırdık. Sadece dini alanda değil, hayatın her alanında vatandaşlarımıza emsalsiz özgürlükler kazandırdık."

"100 Yıl Sonra Ecdadın Bıraktığı Topraklara Geri Döndük"

Dış politikada Türkiye’nin vizyonunun tamamen değiştiğinin altını çizen Arslan, Türkiye'nin artık bölgesel ve küresel bir güç olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Ecdadımız Osmanlı'nın 100 yıl önce gözyaşlarıyla çekilmek zorunda kaldığı topraklara, bugün dimdik ve güçlü bir şekilde geri döndük. Suriye’de, Karabağ’da, Libya’da ve tüm Afrika kıtasında nüfuzunu artıran, barışın ve istikrarın teminatı olan bölgesel bir güç olduk. Sadece Doğu'da ve Güney'de değil; Batı'da, Balkanlar'da ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın ve Türklerin haklarının en gür sesli savunucusuyuz. Dış politikamızın genel çerçevesi artık çok nettir: Edilgen değil etken bir politika izleyen, üzerinde oyun oynanan değil, oyun kurucu bir Türkiye var."

"Sokaktaki eserlerin çoğu AK Parti'nin İmzasıdır"

Mesajının son bölümünde iktidar ile muhalefetin hizmet anlayışını kıyaslayan Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, çarpıcı bir örnek vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün sokağa çıktığınızda etrafınıza bir bakın. Gördüğünüz eserlerin en büyük kısmı 24 yıllık AK Parti iktidarlarımız yapmıştır. Geriye kalan kısmını ise vizyonlarıyla bu ülkeye hizmet etmiş rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın imzası vardır. Peki ya CHP zihniyetinin bu ülkeye bıraktığı nedir? Onların bıraktığı eserler; köpek heykelleri, çekirdek çitleyen eşek heykelleri ve ne acıdır ki Türk düşmanı Venizelos'un heykellerinden ibarettir. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin emrinde olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."