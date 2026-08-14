  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 Ağustos 1066: Ebû Ya‘lâ El- Yallâ'nın vefatı (Muhaddis ve Müfessir) İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı! Kahire'den Hartum'a net mesaj! Mısır Sudan'ı bölme planlarını reddetti! Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Filistin Dışişleri'nden dünyaya acil çağrı! İsrail terörist yerleşimcileri piyon olarak kullanıyor! Bahçeli talimat verdi: Terörsüz Türkiye türküsü hazırlandı ABD'den Orta Doğu'da kışkırtıcı hamle! Yeni insansız saldırı gücü kuruyorlar! MSB’den gazi sayılmayan gazileri heyecanlandıran açıklama: 1 Eylül'de başlıyor CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı! Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem AK Partili vekil Arslan’dan 25. Yıl mesajı: ‘Oyun kurulan değil, oyun kuran ülke olduk’
Gündem

AK Partili vekil Arslan’dan 25. Yıl mesajı: ‘Oyun kurulan değil, oyun kuran ülke olduk’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AK Partili vekil Arslan’dan 25. Yıl mesajı: ‘Oyun kurulan değil, oyun kuran ülke olduk’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, partisinin 25. yıl dönümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığı siyasi yürüyüşün Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini vurguladı.

Dr. Arslan, yayımladığı yazılı basın bülteninde, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen yatırımlara, terörle mücadeledeki başarılara ve Türkiye'nin dış politikada ulaştığı güce dikkat çekti.

 

"Terörü ve FETÖ'yü Bitirdik, Özgürlüklerin Önünü Açtık"

Türkiye’nin AK Parti döneminde hem güvenlik hem de özgürlükler bağlamında çağ atladığını belirten Dr. Hasan Arslan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partimiz, Türkiye'ye vurulan prangaları söküp atmıştır. Ülkemizin kanını emen terör belasını ve FETÖ ihanet şebekesini hamdolsun biz bitirdik. Geçmişte 'Türkiye'de yapılması mümkün değil' denilen ne kadar büyük yatırım varsa, hepsini tek tek hayata geçirdik. Milletimizin uzun yıllar hasret kaldığı dini özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırdık. Sadece dini alanda değil, hayatın her alanında vatandaşlarımıza emsalsiz özgürlükler kazandırdık."

 

"100 Yıl Sonra Ecdadın Bıraktığı Topraklara Geri Döndük"

Dış politikada Türkiye’nin vizyonunun tamamen değiştiğinin altını çizen Arslan, Türkiye'nin artık bölgesel ve küresel bir güç olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Ecdadımız Osmanlı'nın 100 yıl önce gözyaşlarıyla çekilmek zorunda kaldığı topraklara, bugün dimdik ve güçlü bir şekilde geri döndük. Suriye’de, Karabağ’da, Libya’da ve tüm Afrika kıtasında nüfuzunu artıran, barışın ve istikrarın teminatı olan bölgesel bir güç olduk. Sadece Doğu'da ve Güney'de değil; Batı'da, Balkanlar'da ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın ve Türklerin haklarının en gür sesli savunucusuyuz. Dış politikamızın genel çerçevesi artık çok nettir: Edilgen değil etken bir politika izleyen, üzerinde oyun oynanan değil, oyun kurucu bir Türkiye var."

 

"Sokaktaki eserlerin çoğu AK Parti'nin İmzasıdır"

Mesajının son bölümünde iktidar ile muhalefetin hizmet anlayışını kıyaslayan Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, çarpıcı bir örnek vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün sokağa çıktığınızda etrafınıza bir bakın. Gördüğünüz eserlerin en büyük kısmı 24 yıllık AK Parti iktidarlarımız yapmıştır. Geriye kalan kısmını ise vizyonlarıyla bu ülkeye hizmet etmiş rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın imzası vardır. Peki ya CHP zihniyetinin bu ülkeye bıraktığı nedir? Onların bıraktığı eserler; köpek heykelleri, çekirdek çitleyen eşek heykelleri ve ne acıdır ki Türk düşmanı Venizelos'un heykellerinden ibarettir. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin emrinde olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Yarın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu: İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa etti
Yarın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu: İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa etti

Gündem

Yarın AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu: İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, istifa etti

"25 yıllık AK Parti yürüyüşü, Türkiye’nin yükseliş hikayesidir"
“25 yıllık AK Parti yürüyüşü, Türkiye’nin yükseliş hikayesidir”

Gündem

“25 yıllık AK Parti yürüyüşü, Türkiye’nin yükseliş hikayesidir”

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında
AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında

Gündem

AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

güzel söz ama??

parti içindeki Türk ve diğer grupları azalttığın anda bakıs acısı değişyor sahada türkcülük akımları arttı bilginiz olsun

ElAlem

Laf bol ama gerçekte ABD oyununun dışına çıktığınız yok. Oyun kurucu deyince herhalde muhalefeti susturmak ve yoketmek için kurduğunuz kumpaslardan bahsediyorsun. Müslüman, bizden birisi diye oy verdiğimiz üzerini toz kondurmadigimiz yöneticilerimiz meğerse ABD usaklariymis. 25 yıldır her yerde kaziklanmisiz da Müslümanlar bizi yönetiyor diye kendi kendimizi aldatmisiz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23