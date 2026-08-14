Eski vekil Yavuz Subaşı’dan 25. yıl tebriği: Liderimizin emrinde milletimizin yanındayız

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Subaşı, 25 yıllık sürecin yalnızca bir siyasi partinin kuruluş hikâyesi olmadığını, millet iradesini siyasetin merkezine koyan büyük bir yürüyüşün başlangıcı olduğunu ifade etti.

Kendisinin de bu yürüyüşün içerisinde farklı görevlerde yer aldığını belirten Subaşı, kurucu ilçe başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve milletvekilliği görevlerinde bulunarak millete hizmet etme şerefine eriştiğini kaydetti.

MAKAMLAR GEÇİCİDİR, TÜRKİYE SEVDASI KALICIDIR

Siyasette makamların geçici, millete hizmet etme sorumluluğunun ise kalıcı olduğunu vurgulayan Subaşı, AK Parti’nin gücünün teşkilatlarından ve milletle kurduğu gönül bağından geldiğini belirtti. Subaşı, “AK Parti’yi sadece bir siyasi parti olarak değerlendirmek, 25 yıllık hikâyeyi eksik okumak olur. AK Parti, aynı zamanda milyonlarca insanın umudunu, beklentisini ve Türkiye’nin geleceğine dair inancını temsil eden büyük bir siyasi harekettir” dedi.

25 YILIN EN BÜYÜK KAZANIMI MİLLETİMİZLE KURULAN GÖNÜL BAĞI

Türkiye’nin 25 yıllık süreçte ekonomi, ulaşım, sağlık, eğitim, savunma sanayisi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda önemli dönüşümler yaşadığını ifade eden Subaşı, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekteki ağırlığının arttığını söyledi.

Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun en önemli kazanımlarından birinin milletle kurulan gönül bağı olduğunu belirten Subaşı, AK Parti teşkilatlarında görev yapan herkese teşekkür etti.

İl ve ilçe başkanlarından belediye başkanlarına, milletvekillerinden kadın ve gençlik kolları yöneticilerine, mahalle başkanlarından sandık görevlilerine kadar AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar emek veren herkesi selamlayan Subaşı, hayatını kaybeden dava arkadaşlarını da rahmet ve minnetle andı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KORUMALIYIZ

AK Parti’nin ikinci 25 yılına girerken en büyük ihtiyaçlarının birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getiren Subaşı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Subaşı, mesajında şu değerlendirmede bulundu: “Farklı düşünebiliriz, farklı görevlerde bulunabiliriz, farklı şehirlerde yaşayabiliriz. Ama hepimizin ortak bir noktası var: Türkiye sevgisi. Bu büyük yürüyüşün lideri, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında birlik ve beraberliğimizi korumak, Türkiye’nin geleceği için mücadelemizi sürdürmek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Kendisinin bundan sonraki süreçte de hiçbir karşılık beklemeden üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini belirten Subaşı, “Liderimizin emrinde, milletimizin yanında olmaya ve Türkiye’nin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğim” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE DAHA BÜYÜK HEDEFLER VAR

Siyasetin yalnızca makamdan ibaret olmadığını ifade eden Subaşı, siyasetin milletin derdini dert edinmek, Türkiye’nin yarınlarını düşünmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedefinin ortak heyecan ve sorumluluk olduğunu belirten Subaşı, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak mesajını şu ifadelerle tamamladı: “14 Ağustos 2026… AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! Nice 25 yıllara, nice hizmetlere, nice güçlü yarınlara… Milletimizle el ele, Türkiye için hep birlikte!”

Subaşı, başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partinin tüm yöneticilerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, teşkilat mensuplarının ve AK Parti’ye gönül veren vatandaşların 25. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.