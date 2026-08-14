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Siyaset Bakan Gürlek'ten müthiş başarı: 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Siyaset

Bakan Gürlek'ten müthiş başarı: 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Gürlek'ten müthiş başarı: 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Faili meçhul cinayet kalmayacak" vizyonu meyvelerini vermeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Bakan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı" bilgisini verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

 

 

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında daha bu sabah önemli gelişmeler yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda; 2014 yılında Kırıkkale'de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

 

98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

"İzlerin peşinden gitmeye devam edeceğiz"

Bakan Gürlek, diğer önemli bir gelişmenin de Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini kaydederek, "Söz konusu gelişme, 2018 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada yaşandı. HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi” dedi.

 

Gürlek açıklamasının devamında şunları yazdı:

Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı.

Bu dosyaların yeniden ele alınmasında büyük bir titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğümüze, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği bulunan tüm kamu görevlilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye; faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

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