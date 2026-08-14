Gözler ondaydı! Vlahovic ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'in ilk haftasında Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Beşiktaş’ta yeni transfer Dusan Vlahovic takımla ilk antrenmanına çıktı.
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Süper Lig'in ilk haftasında Pazar günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Beşiktaş’ta yeni transfer Dusan Vlahovic takımla ilk antrenmanına çıktı.
Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Dusan Vlahovic ilk antrenmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda dün oynanan Hradec Kralove maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladıkları antrenmanı, tam sahada yapılan taktiksel çift kale maçlarla noktaladı.
Beşiktaş, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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