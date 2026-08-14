Kasımpaşa kadrosu açıklandı! Fatih Tekke’den Salah kararı
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Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo Mavililer'in Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosuna yıldız transfer Muhammed Salah da dahil edildi.
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu.
Bordo mavililerin kamp kadrosunda yıldız transfer Muhammed Salah da yer aldı.
Buna göre kafilede şu futbolcular yer aldı:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo.