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Gündem İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”
Gündem

İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”

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Gazeteci Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye ilişkin sözleri siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu’nun CHP’yi “satın almaya kalktığını” söyleyen Ataklı, “Cumhurbaşkanı olacağım diye tutturdu, siyasetin canına okudu” ifadelerini kullandı. Gazeteci Nedim Şener ise Ataklı’nın çıkışını, “Bu biiiir; bakın daha kimler kimler hakikati kabul edecek!” sözleriyle paylaştı.

Gazeteci Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sert açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İmamoğlu üzerinden kendisine yöneltilen tepkilere cevap veren Ataklı, CHP içerisindeki sürece ilişkin oldukça ağır ifadeler kullandı.

Ataklı, tepkilere şu sözlerle karşılık verdi:

“Gerçeği suratınıza söyleyince neden bu kadar öfkeleniyorsunuz?”

Ardından Ekrem İmamoğlu’nu doğrudan hedef alan Ataklı, CHP’de yaşanan süreci “partiyi satın alma” ifadesiyle değerlendirdi.

“Ekrem İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı kardeşim”

Ataklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı kardeşim. Hakkında da bir sürü yolsuzluk dosyası var.”

Ataklı’nın özellikle CHP ve İmamoğlu konusunda kullandığı bu ifadeler dikkat çekerken, açıklamanın devamında cumhurbaşkanlığı hedefi üzerinden de sert bir eleştiri geldi.

“Cumhurbaşkanı olacağım diye tutturdu, siyasetin canına okudu”

Can Ataklı, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hedefinin Türk siyasetine zarar verdiğini savunarak şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı olacağım diye tutturdu, siyasetin canına okudu.”

Ataklı, sözlerine tepki gösterenlere de sert çıktı.

“İstediğiniz kadar küfredin, vız gelir tırıs gider. Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.”

ifadelerini kullandı.

Nedim Şener’den dikkat çeken paylaşım: “Bu biiiir”

Can Ataklı’nın sözleri gazeteci Nedim Şener’in de gündemindeydi.

Şener, Ataklı’nın İmamoğlu hakkındaki açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşırken dikkat çeken bir not düştü:

“Bu biiiir; bakın daha kimler kimler hakikati kabul edecek!”

Şener’in sözleri, İmamoğlu ve CHP konusunda önümüzdeki dönemde başka isimlerden de benzer açıklamalar gelebileceğine yönelik bir gönderme olarak dikkat çekti.

CHP içindeki tartışmalar yeniden alevlenecek mi?

Can Ataklı’nın uzun süredir muhalif kimliğiyle tanınmasına rağmen İmamoğlu hakkında kullandığı son derece sert ifadeler, açıklamanın siyasi yankısını daha da artırdı.

Özellikle “CHP’yi satın almaya kalktı” ve “Cumhurbaşkanı olacağım diye tutturdu, siyasetin canına okudu” sözlerinin CHP içerisindeki İmamoğlu tartışmalarını yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

Nedim Şener’in “Bu biiiir” diyerek yaptığı paylaşım ise tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

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