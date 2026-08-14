Sürekli tatlı krizine girenler dikkat! Bakın sebebi neymiş

KROM EKSİKLİĞİ VE İNSÜLİN DENGESİ Tatlı krizlerinin arkasında yatan en sinsi ve en yaygın mineral eksikliklerinin başında hiç şüphesiz krom elementi gelmektedir. Krom, besinlerle aldığımız şekerin hücre içine girerek enerjiye dönüşmesini sağlayan insülin hormonunun en yakın çalışma arkadaşıdır. Eğer vücudunuzda yeterli miktarda krom bulunmuyorsa, insülin hormonu hücre kapılarını açamaz ve şeker kanda birikmeye başlar. Hücreler içeride aç kaldığı için beyne sürekli olarak "daha fazla şeker gönder" talimatı verir ve bu durum sizi amansız bir tatlı krizine sürükler. Özellikle yemeklerden hemen sonra gelen ani tatlı isteği, krom depolarınızın tamamen boşaldığının en net ve en somut göstergesidir. Bu eksikliği gidermek için beslenme düzenine brokoli, yumurta sarısı, hindi eti ve tam tahıllı gıdaları düzenli olarak eklemek gerekir. Krom seviyesi normal değerlerine ulaştığında, hücreler şekeri kolayca işleyebildiği için tatlı krizleri de kendiliğinden bıçak gibi kesilecektir. İrade gücüyle aylarca savaşamadığınız o çikolata kriziniz, sadece doğru bir mineral takviyesiyle birkaç günde kontrol altına almanız mümkündür. Dolayısıyla şekere olan zaafınızı yenmenin ilk kuralı, hücrelerinizin bu gizli anahtarını yerine koymaktan geçer.