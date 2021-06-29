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Ekonomi Altın ne kadara düştü? Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın
Ekonomi

Altın ne kadara düştü? Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın

Altının düşüşü ile piyasalarda hareketlilik başladı. Uzun bir süredir yukarı yönlü ivme gösteren sarı metalin son birkaç haftadır inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle güncel rakamlar bu noktada merak edilir hale geldi. Altın ne kadara düştü? Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 444 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 597 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-06-29 18:18:00 -
Altın ne kadara düştü? Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın

Altın fiyatlarında değer kaybı sürüyor. Altın fiyatlarındaki son durum 29 Haziran Salı günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altın 492,61 liradan çeyrek altın fiyatı 805,01 liradan alıcı buluyor

29 Haziran çeyrek altın gram altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

495,48

496,75

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

496,28

496,36

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.769,41

1.769,91

ÇEYREK ALTIN FİYATI

793,99

811,49

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.176,19

3.236,26

YARIM ALTIN FİYATI

1.583,02

1.622,98

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.176,19

3.236,26

ATA ALTIN FİYATI

3.265,00

3.323,00

 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

272,47

327,06

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

448,41

479,75

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