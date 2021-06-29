Altının düşüşü ile piyasalarda hareketlilik başladı. Uzun bir süredir yukarı yönlü ivme gösteren sarı metalin son birkaç haftadır inişli çıkışlı grafiğe sahip olması nedeniyle güncel rakamlar bu noktada merak edilir hale geldi. Altın ne kadara düştü? Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 444 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 597 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; 29 Haziran Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son altın fiyatları...