Altın ne kadar düştü? Çeyrek altın gram altın ne kadar?
Altın fiyatları merak ediliyor. Her daim güveli liman olarak bilinen altın son haftalarda düşüş yaşayarak yatırımcısını üzüyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası bir türlü toplanamayan altın fiyatları iyice düşmeye devam ediyor. Hafta başını gram altın fiyatı 440 TL'ye kadar inerek başlamıştı. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek alın fiyatı ne?
Dünya genelinde korona salgınını hızla yayılmaya devam etmesi ve korona aşısının henüz piyasaya sürülmemiş olmaması nedeniye altın fiyatlarında dalgalanlalar devam ediyor. Gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, bilezik fiyatı ne kadar?
Gram altın fiyatı
Gram altın alış 444,03 TL
Gram altın satış 444,11 TL
22 ayar bilezik fiyatı
Alış 404,00 TL
406,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alş 2.946,00 TL
Satış 2.990,00 TL
Yarım altın fiyatı
Alış 1..443,80 TL
Satış 1.468,00 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın alış 721,90 TL
Çeyrek altın satış 730,40 TL