Altın ne kadar düştü? Çeyrek altın gram altın ne kadar?

Altın fiyatları merak ediliyor. Her daim güveli liman olarak bilinen altın son haftalarda düşüş yaşayarak yatırımcısını üzüyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası bir türlü toplanamayan altın fiyatları iyice düşmeye devam ediyor. Hafta başını gram altın fiyatı 440 TL'ye kadar inerek başlamıştı. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek alın fiyatı ne?