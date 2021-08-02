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Ekonomi Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Ekonomi

Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı

En çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki, Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Yeniakit Publisher
2021-08-02 20:20:00 -
Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Yükselişte olan altın yavaş yavaş düşmeye başladı. Altının bu düşüşü altın almak isteyenleri sevindirdi. Altının durumu anlık olarak takip eden yatırımcılar, altının son durumu araştırmakta. İşte haberin detayları…

Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı

Gram altın

Alış 491TL

Satış 494 TL

Çeyrek altın

Alış 787 TL

Satış 804 TL

Yarım altın

Alış 1.569,85 TL

Satış 1.609,62 TL

Cumhuriyet altın

Alış 3.149,55 TL

Satış 3.209,40 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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