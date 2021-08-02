Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı

En çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki, Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı