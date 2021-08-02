Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı
En çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altın, her geçen gün düşmeye devam ediyor. Altın alacakları sevindiren fiyatların son durumu merak ediliyor. Peki, Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Yükselişte olan altın yavaş yavaş düşmeye başladı. Altının bu düşüşü altın almak isteyenleri sevindirdi. Altının durumu anlık olarak takip eden yatırımcılar, altının son durumu araştırmakta. İşte haberin detayları…
Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın fiyatı
Gram altın
Alış 491TL
Satış 494 TL
Çeyrek altın
Alış 787 TL
Satış 804 TL
Yarım altın
Alış 1.569,85 TL
Satış 1.609,62 TL
Cumhuriyet altın
Alış 3.149,55 TL
Satış 3.209,40 TL