Altın ne kadar düşecek? Altın ne zaman yükselir?

ABD seçimleri sonrası Biden’in seçimi kazanması, korona aşısında artık sona yaklaşılması, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ekonomide reform açıklamaları hem dolar-euro hem de altın fiyatlarında (çeyrek altın, gram altın) düşüşe neden oldu. Ons altın fiyatları 300 doları aşan kayba uğrarken, gram altın fiyatları tarafında ise kayıp 100 TL oldu. Uzmanlar aşı gelişmeleri konusunda Aralık ayının kritik olduğunu ifade ederken, pandemi sürecinde şimdiye kadar riskten kaçış için güvenli liman altın talebini artıran yatırımcıların son dönemde riskli varlıklara yöneldiğini bildirdi. Altın fiyatları için çok fazla hikaye kalmadığını belirten Stratejist Yeliz Karabulut, "Buradaki hareket aşı haberleriyle birlikte daha çok 2021 yılında daha çok ekonomilerin açılacağını fiyatlıyor. Bir de çok önemli bir ortalamanın yani 200 günlük hareketli ortalamanın 1800 dolar seviyesinin altında işlemler gerçekleşiyor. Ons altın fiyatları bu seviyenin altında kalmaya devam ederse 1650 dolar seviyelerine doğru bir koridor açılıyor" dedi.