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Dünya Altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi öldü!
Dünya

Altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi öldü!

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde bir altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 12:06:00 -
Altın madeninin çökmesi sonucu 7 kişi öldü!

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Oromiya'nın Doğu Bale bölgesinde elle madencilik yapan 7 kişi, maden ocağının çökmesi sonucu hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Doğu Bale yönetimi, madencilerin uzman yardımı almadan arama yaptıklarını açıkladı.

Altının önemli bir ihracat kaynağı olduğu Etiyopya'da halk, irili ufaklı çok sayıda madende geleneksel yöntemlerle madencilik yapmayı sürdürüyor.

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