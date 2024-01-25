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Dünya Altın madeninde çökme! 70 kişi öldü
Dünya

Altın madeninde çökme! 70 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-01-25 01:39:00 -
Altın madeninde çökme! 70 kişi öldü

Mali'de hafta sonu kaçak altın madeninin çökmesi sonucu en az 70 kişinin öldüğü belirtildi.

Madencilik Müdürlüğünden üst düzey bir yetkili, güneybatıdaki Koulikoro bölgesindeki Kangaba ilçesinde kaçak işletilen bir altın madeninin çöktüğünü belirtti.

Yetkili, olayda en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Mali'de yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bu tarz kazalara sık rastlanıyor.

Kaynak: AA
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