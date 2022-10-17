Altın için son tahmin geldi! Tunç Şatıroğlu'nın gram altın tahmini yatırımcıyı havaya uçuracak

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, değerli metale dair beklentilerini aktardı. Uzman isim, değerli metal tahmininin yanı sıra piyasada nasıl hareket edilmesi gerektiğini de aktardı. Şatıroğlu, en son paylaşımında altın için tahminini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile altın yatırımcılarının kazanacağını düşündüğünü belirtti.

Şatıroğlu, gram altın öngörüsünün 1.132 lira seviyesinde olduğunu aktardı. Şatıroğlu, “Birkaç günlük al satlar ile para kazanmaya çalışmak risk yönetimi yapılsa bile yüksek riskli bir iştir. Genellikle temel analizi bilmeyen, öğrenmek de istemeyen kişiler tarafından tercih edilir” ifadelerini kullandı.