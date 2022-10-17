  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk dizi ihracatında büyük hedef! En çok dizi ihraç eden ülkeler arasındayız

Böyle saçmalık anca Türkiye’de olur! Somer şef AVM'ye bakın nasıl geldi... Tepki çeken anlar

İran'ı delirtecek görüntü! Ortalık çok fena karışacak, çok

İranlılardan dikkat çeken Türkiye adımı! Peş peşe kurmaya başladılar

Çin'den saldırı sinyali

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir
Ekonomi Altın için son tahmin geldi! Tunç Şatıroğlu'nın gram altın tahmini yatırımcıyı havaya uçuracak
Ekonomi

Altın için son tahmin geldi! Tunç Şatıroğlu'nın gram altın tahmini yatırımcıyı havaya uçuracak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini kamuoyu ile paylaştı. Memiş, “Birkaç günlük al satlar ile para kazanmaya çalışmak risk" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 16:20:00 - 2022-10-17 16:46:08
Altın için son tahmin geldi! Tunç Şatıroğlu'nın gram altın tahmini yatırımcıyı havaya uçuracak

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, değerli metale dair beklentilerini aktardı. Uzman isim, değerli metal tahmininin yanı sıra piyasada nasıl hareket edilmesi gerektiğini de aktardı. Şatıroğlu, en son paylaşımında altın için tahminini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile altın yatırımcılarının kazanacağını düşündüğünü belirtti.

Şatıroğlu, gram altın öngörüsünün 1.132 lira seviyesinde olduğunu aktardı. Şatıroğlu, “Birkaç günlük al satlar ile para kazanmaya çalışmak risk yönetimi yapılsa bile yüksek riskli bir iştir. Genellikle temel analizi bilmeyen, öğrenmek de istemeyen kişiler tarafından tercih edilir” ifadelerini kullandı.

Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak
Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak

Ekonomi

Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak

Altında İstanbul'a göç başladı! Tonlarca geliyor
Altında İstanbul'a göç başladı! Tonlarca geliyor

Ekonomi

Altında İstanbul'a göç başladı! Tonlarca geliyor

İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altını olan bunu yapsın
İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altını olan bunu yapsın

Ekonomi

İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altını olan bunu yapsın

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!
İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!

Ekonomi

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!

Altın haftaya yükselişle başladı!
Altın haftaya yükselişle başladı!

Ekonomi

Altın haftaya yükselişle başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23