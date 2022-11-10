Altın için rekor tahmin! Böylesi daha önce söylenmedi, uzman isim açık açık tarih verdi
Finans Analisti Ece Pulaş, 2023'ün ilk çeyreğinde gram altının 1500 liraya yükselebileceğini söyledi.
lAtın fiyatları bugün de yükselişini sürdürüyor. Gram altın fiyatı şu dakikalarda 1024 TL’den işlem görüyor. ABD’deki seçim sürecinin oluşturduğu belirsizlik nedeniyle risk iştahında oluşan düşüş altın fiyatları tarafına etkisi olabilir. Altın fiyatları tarafındaki son durumu analist Ece Pulaş değerlendirdi.
Finans Analisti Ece Pulaş bugün katıldığı TV100 canlı yayınında gram altın fiyatı için bir tahminde bulundu. Pulaş, “Gram altın için ‘En geç önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 1.250 lira 1.500 lira hedefleri gerçekleşebilir’ diyoruz. ‘Fed'in faiz artırımının hız kesmesine de bağlı olarak yukarı yönlü hareket devam edebilir’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.
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