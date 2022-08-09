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Ekonomi Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: Altın o tarihte uçacak
Ekonomi

Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: Altın o tarihte uçacak

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket beklentisi devam ederken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:02:00 - 2022-08-09 11:03:21
Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: Altın o tarihte uçacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 2023-2030 tarihleri arasında altını olanların büyük kazanım elde edeceğini ifade etti.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, “Teknik analizler geçmişi gösterir. Bunlar üzerinden yapılan gelecek analizleri artık daha sık ve alengirli spekülasyonlar yapıldığı için sizi yanıltma ihtimali yüksektir. 2023/2030 altının altın çağı. Enflasyona karşı nakitte kalmanın fırsat satın almaları yapmanın güvenli limanı” dedi.

Kurtoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:

ALTIN: Tarihten günümüze Enflasyon canavarının yenemediği tek gerçek paradır. Dünyevi kökenli olmayan Altın monatomik/tek atomlu bir element olup dünyada 12 yüksek teknoloji laboratuvarı tarafından altının sırrı araştırılmakta.

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