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Ekonomi Altın için mühim tavsiye
Ekonomi

Altın için mühim tavsiye

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın almayı düşünenler için mühim bir öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:38:00 -
Altın için mühim tavsiye

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolarla ilgili açıklamada bulundu.

Dolar/TL açıklaması

Dolar/TL ile ilgili de açıklamada bulunan Paksoy, Dolar/TL'de yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Altın alacaklara önemli tavsiye

Milliyet'in yayınına konuk olan Paksoy, altın almayı düşünenlere mühim bir öneride bulundu.

Stratejist Paksoy, şu anki seviyeden alınan altının köşeye atılmış bir para ile alınmış olmasının daha iyi olacağını ifade etti.

İslam Memiş'ten kısa vadeli geri çekilmelerle ilgili açıklama

Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş de, yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada, altın fiyatlarında olan kısa vadeli geri çekilmelerin vatandaşa, yatırımcısına, elinde altın bulunduran vatandaşlara bir alım fırsatı verdiğini belirtmişti.

Güvenli liman altın

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte, güvenli liman olarak bilinen altına yönelim arttı. Bununla birlikte vatandaşlar Altın alınmalı mı? Altın bozdurulmalı mı? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularına yanıtlar arıyor, bu süreçte finans uzmanları vatandaşlara kritik tavsiyelerde bulunuyor.

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Yorumlar

Yüksel

Niye devrik cümle kuruyorsun kardeşim daha anlaşılır cümle kursan ne kaybedersin.İnsanlar devrik cümle kurunca daha mı zeki olduklarını sanıyorlar
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serdar-1.

altının yükselmesine asıl sevinenler asgari ücretle çalışanlar ve emekliler olmuştur,çünkü onlarda kilolarca altın vardır.
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