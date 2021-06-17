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Ekonomi Altın için kritik uyarı geldi! 'Hata olabilir' dedi ve yeni tahmini olay oldu
Ekonomi

Altın için kritik uyarı geldi! 'Hata olabilir' dedi ve yeni tahmini olay oldu

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, altındaki gidişata ilişkin kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 11:54:00 -
Altın için kritik uyarı geldi! 'Hata olabilir' dedi ve yeni tahmini olay oldu

Gram altındaki belirsizlik devam ediyor. FED faiz kararını açıkladı. Bu açıklama sonrası gram altında düşüş meydana geldi. Şimdi ise Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasaya nasıl yansıyacağı merak edilirken altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Haberler.com'a konuşan İslam Memiş, altın yatırımcısına uyarılarda bulundu. Memiş, altının 600 lirayı bulabileceğini söyledi.

Memiş, "Gram altın 600 lirayı bulabilir. FED’in açıklamaları sonrası ONS altın baskılanabilir. Piyasalar ile FED ayrı görüştüler. Enflasyonun olduğu her yerde değer artışı olacaktır. Ons altındaki 1845 ve altı alım için uygun olabilir. Gram tarafındaki düşüşler çok kalıcı olmayabilir. Dolar kuru diri durmaya devam edebilir. Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket gram tarafındaki düşüşü engeller. Dolayısıyla altının gram fiyatına gidecek çok yol var. Gram altın yıl sonuna kadar 540-560 sonrasında 580 ve 600’ü görebilir. Alım fırsatı için şunu söyleyebiliriz, her düşüş bir alım fırsatıdır. Satmak için ise aceleci olmamak lazım. Elinde bulunduranlar acele etmesin. 500’ün altına düşünce herkes 450’yi geriler mi, diye düşünmeye başladı. Bence bunu beklemek büyük hata. Altını elde tutmak ve sürekli altın almak bence mantıklı bir adım olarak duruyor" dedi.

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