Altın için kritik uyarı

Geçtiğimiz hafta düşüş gözlenen altın fiyatlarında, bugün artış olduğu görüldü. Altını olanlar veya altın alacak vatandaşlar, Altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları artacak mı? gibi sorularına yanıt arıyor... Peki altın fiyatları ne kadar?

24 Ağustos Pazartesi 2020 altın fiyatları

Şu saatlerde altının gram fiyatı 460,65 liradan işlem görürken, 460,81 liradan ise satış işlemi yapılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Vatandaşların sık tercih ettiği çeyrek altın 743 liradan alınırken, satış ise 754 TL'den yapılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 1.482,60 liradan alınırken, 1.509,80 TL'den satılıyor.

Tam altın ne kadar?

Tam altın 2.949,64 TL'den alınırken 3.006,74 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

3.080,00 TL'den alış işlemi yapılan Cumhuriyet altını satışta 3.135,00 TL'den işlem görüyor.

Ata altın ne kadar?

Ata altında alış fiyatı 3.054,10 Türk Lirası iken satış işlemi 3.129,70 Türk Lirası'ndan yapılıyor.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bileziğin alış fiyatı 414,08 lira iken satış fiyatı ise 430,09 Türk Lirası...

"FED Başkanı'nın konuşması önemli olacak"

A Para yayınına konuk olan Stratejist Yeliz Karabulut, ons altında sona doğru yaklaşılmış gibi bir durum gördüğünü ifade etti. Bu hafta içinde ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya işaret eden Karabulut, Powell'ın yapacağı konuşmada nasıl bir tablo çizeceğinin mühim olacağını belirtti.

"Satış dalgası gelebilir"

Burada çok kritik noktalara yakın olduğumuzu ifade eden Karabulut, ekonomilere yönelik görüntülerin pozitife yönelmesi halinde muhtemelen riskten kaçış enstrümanının altın için bir satış dalgası getirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Temkinli hareket edin" çağrısı

Altın fiyatları için temkinli olmakta fayda olduğunu bildiren Karabulut, konuşmasında "Çünkü özellikle 1920'ler seviyelerinin üzerindeki hareketle özellikle 2400 seviyelerine kadar da işaret ediyor. Ama çok ekstrem bir olumsuzluk görmemiz gerekiyor ki bu seviyelere kadar tekrar bir yükseliş hareketi görebilelim. Ya da bir pandemi, ikinci bir dalga, sonrasında ise yine ekonomilerin kapanacağı... Ama gördüğüm kadarıyla bunu hiçbir ekonomi kaldıramayacağı içn tekrardan bir kapanma söz konusu olmayacak o yüzden altın yatırımcılarının burada temkinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

24 Ağustos 2019'da altın fiyatları nasıldı?

24 Ağustos Cumartesi tarihinde ise gram altın 282 liradan işlem görmüştü. Çeyrek altında alış fiyatı 446 TL iken, satış fiyatı ise 456 TL idi.

Cumhuriyet altını 1.843,00 TL'den alınırken satış fiyatı ise 1.871,00 liraydı. Yarım altında alış fiyatı 889,62 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 912,62 lira idi.