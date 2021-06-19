Altın için kritik iddia: Hazırlıklı olun

Commerzbank emtia analisti Carsten Fritsch, altın için kritik iddialarını paylaştı.

"Bu seviyelere hazırlıklı olun"

Fritsch, "Bize göre ETF yatırımcılarının nasıl davranacağı, altının bu sefer izleyeceği yolu büyük ölçüde belirleyecek. Onlar da satmayı seçerlerse, altının aşağı yönlü seyrini sürdürmesi muhtemel. Bu durumda, Mart ayına gelme ihtimali var. 1.680 dolar seviyesinin düşük olduğu göz ardı edilemez. ETF yatırımcıları daha düşük fiyat seviyesini bir satın alma fırsatı olarak görürse… Öte yandan, fiyat istikrar kazanmalı ve birkaç hafta içinde yeniden yükselmeye başlamalı. Bloomberg tarafından takip edilen altın ETF’lerden dünkü 1,3 tonluk çıkışlar henüz ne olacağına dair herhangi bir ipucu veremiyor. SPDR Gold Trust’tan yaklaşık 4 ton çıkış bir uyarı zili çalmalıdır." dedi.

"Bu, muhtemelen fiyatın hızla toparlanmasını zorlaştıracak"

Federal Rezerv’in para politikası toplantısından beri altının keskin düşüşüne rağmen, Alman bankası altın konusunda iyimserliğini koruyor.

Commerzbank hala altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 2.000 dolara çıkma potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Kriptokoin'in haberine göre; Fritsch, "Getiriler, altın lehine konuşan beklenen enflasyon oranının oldukça altında kalıyor. FED, enflasyon tahminini önemli ölçüde yükseltti ve şimdi dördüncü çeyrekte %3,4 bekliyor. Fiziksel pazarda da bulunmayan önemli bir oyuncu olduğu belirtilmelidir. Hindistan hala koronavirüs pandemisinin son dalgasıyla başa çıkmak için mücadele ediyor ve fiziksel altın satışları büyük ölçüde etkilendi. Fiyatın 200 ve 100 günlük hareketli ortalamalar gibi temel teknik eşiklerin ve ayrıca psikolojik olarak önemli 1.800 dolar işaretinin altına düşmesinin ardından kısa vadeli piyasa katılımcıları tarafından satışlar oldu. Teknik resim kasvetli, bu da muhtemelen fiyatın hızla toparlanmasını zorlaştıracak. Şubat sonundaki benzer bir düşüşün ardından altın fiyatının yeni bir yükseliş trendine girmesi bir ay sürdü." iddialarında bulundu.