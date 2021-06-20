Altın için dikkat çeken iddia: 2021'in sonuna kadar...

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler takip edilirken, yatırımcılar için dikkat çeken bir iddia geldi.

Avustralya’nın çok uluslu bağımsız bir yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Macquarie Group’un stratejistleri altın fiyatları ile ilgli iddialarını paylaştı.

Stratejistler, “Fed’in ortalığı sakinleştirme konusunda isteksiz veya başarısız olması ve sabitlenme tehdidinde bulunan eksik enflasyon beklentileri ile birlikte altın, bir boğa piyasasına dönmek için mücadele edecek” iddiasında bulundu.

Kriptokoin'in haberine göre; Macquarie Group, altının sene sonuna kadar ons başına 1.600 dolara düşmesini beklediğini bildirdi.