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Ekonomi Altın için çok kritik uyarı geldi: O rakama gelince satın
Ekonomi

Altın için çok kritik uyarı geldi: O rakama gelince satın

Stratejist ve ekonomist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:41:00 -

Stratejist ve ekonomist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarının geleceğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

A Para kanalında konuşan Cüneyt Paksoy, orta ve uzun vadede altının doğru bir yatırım olacağını kaydetti.

Paksoy yaptığı açıklamada, "Altında faiz baskısı azaldı. O yüzden biraz harekete geçti. Net yukarı yönlü bir hareket olmaya başladı. Ons altında 1810’lara doğru bir hareket görürsek yukarı yönlü olur. Ons altın 1970’li seviyeleri görürse gideceği rakamlar 2300 seviyeleridir. Ama bunlar orta ve uzun vadeli olaylar. Aşağıda ise 1700-1750’yi kırarsa 1620 çok önemli bir eşiktir. Bunun kırılmaması lazım. Bu seviyeleri dikkatle takip etmek gerekiyor. Gram altındaki seviye ons altına bağlı olarak ilerliyor. 500’lere kadar bir yükseliş olabilir. Kısa vadede stratejide 400’e yaklaşınca al, 450 ve yukarıda sat diyoruz. Orta ve uzun vadede ise gram altın, 1-1,5 senede 550-600 olacaktır" ifadelerini kullandı.

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