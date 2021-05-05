Altın için 'bekleyin' dedi ve tarih verdi! Bomba patlıyor

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler konusunda vatandaşların araştırmaları devam ederken 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü 1,17'lik artışla 477,20 TL'den tamamlamasının ardından haftanın yeni işlem gününde 474,59 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,42 artışla 479,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 777,00 lira, Cumhuriyet altını 3.178,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 479,20 liradan işlem gördü.

Gram altın

Gram altın İstanbul Kapalıçarşı da 477,80 TL alış 477,87 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın 751,58 TL alış 768,76 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Yarım altın

Yarım altın 1.498,46 TL alış 1.537,52 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

Tam altın

Tam altın 3.100,27 TL alış 3.178,48 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.



Youtube kanalından açıklamalarda bulunan 24 TV spikeri ve ekonomist Beste Uyanık "Altında önemli bir eşikten dönüldü. Ama gram altın kendine iyi bir ediniyor. Hikaye burada bitti mi? Hayır bitmedi. Altın için Haziran ve Temmuz ayını beklemek lazım. İnsanlar normale döndüğünde, aşı bulunduğunda bir düşüş gerçekleşebilir. Ama buna rağmen, bu kadar karışıklığa rağmen ons altının 1805’i görmesi, doların 8,50’ye doğru gitmesi muhtemel dururken söz konusu durumun gram altını belli yerlere çekebileceğini gösteriyor. Yani dolar arttığında gram altında yükselecektir" ifadelerini kullandı.