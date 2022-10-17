Altın haftaya yükselişle başladı!

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 982 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde, 990 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 640 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 1,3 azalışla günü 1.644 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 1.657 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

Hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı fiyatlamalarında etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı tahminlerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin önem arz ettiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu belirterek, merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini vurguladı.

Tahvil piyasalarındaki hareketliliğin de ön planda olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 doların destek, 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Geçtiğimiz hafta gözler ABD kanadından gelen ekonomik verilerdeydi. Gelen veriler ile birlikte ABD’de enflasyonun yüksek seyrine devam ettiği görüldü ve bu durum FED’in agresif faiz adımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri de artırdı. Böylelikle Kasım ayında gerçekleşecek toplantı da en az 75 baz puanlık Faiz artışı beklentisi oldukça arttı. Şahin FED beklentisi ise altında da baskılar oluşturdu. Diğer yandan İngiltere kanadında da merkez bankasının acil destek planını Cuma gününe dek sonlandıracağına yönelik açıklaması doları destekleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıktı. Yeni haftaya 1643 seviyelerinde başlangıç yapan XAUUSD ilk saatlerde bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 1665 – 1685 - 1705 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1642 – 1615 - 1595 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.' denildi.

A1 Capital Yatırım Foreks bülteninde, 'Cuma gününü %1.34 oranında değer kaybı ile 1640$ seviyesinden tamamlayan Ons/Altın’da güç kaybı sürüyor. Kısa ve orta vadeli göstergelerde güç kaybı devam ederken, 1640$ seviyesinin gün içi hareketlerde destek olarak çalıştığını görüyoruz. Teknik göstergelerin şimdilik tepki hareketini onaylamamasına rağmen bu desteğinin üzerinde gün içi tepki alımları görebiliriz. 1680$ seviyesi yaşanabilecek tepki hareketlerinde ilk direnç noktası olarak takip edilebilir.' denildi.