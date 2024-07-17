Altın fiyatlarıyla ilgili çıldırtan iddia! "Yok artık daha neler" diyeceksiniz

ekonomim.com yazarı Şeref Oğuz, Trump'a yapılan suikast girişiminin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceğini ele aldı. Oğuz, Trump'ın "fight" kelimesinin küresel arenada gerginliği artıracağını belirtti. Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3 bin doları bulabileceğini öngören Oğuz, yatırımcıların güvenli limanlara yöneleceğini ifade etti. Bitcoin'in de altınla birlikte yükselişe geçeceğini yazan Oğuz, şunları kaydetti:

"Trump saldırısı, yalnızca siyaseti değil, ekonomiyi de derinden etkileyecek gibi görünüyor. Vurulduktan sonra neredeyse ağzından çıkan ilk kelime olan “fight”, yakın gelecekte daha gergin bir küresel arenanın habercisi mahiyetinde. Neticede ABD; “savaş” diye haykırmaya başlamış durumda…

Dünya ülkeleri arasında gerginliğin tırmandığı zamanlar, insanlar yatırımlarını güvenli limanlara taşımak ister. Bu, tarih boyunca böyle olmuş, yükte hafif pahada en ağır olan “altına iltica” edilmiştir. Bu yüzden altın, “dünya güvensizlik endeksi” gibi çalışır ve savaş zamanları coşar, durur.

Şu sıra 2,400 $ civarında olan altının onsu, bu yılsonu itibariyle “3 bin doları bulur” tahminleri zaten yapılıyordu. Trump sesinden “fight” kelimesiyle, 3 binlik ons, yılsonunu bulmayabilir. Belki eylül, en geç Ekimde 3 bin dolar kehaneti gerçeğe dönüşebilir. Zaten tırmanıyordu, hızlanmış olarak… Üstelik yılın son çeyreğinde tırmanan yalnız altın olmayacaktır. Bitcoin de bu tırmanışa eşlik edecek, daha ötesine geçerek, sağlam paraların yasal dayanaklarıyla güçlenmiş olacak. Daha düne kadar serbest düşüşe geçen Bitcoine, Trump’un “fight” nidası paraşüt etkisi yapmış, tırmanışa geçmişti.

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En bilindik ve tarih içinde test edilmişlik dışında altın, değerli bir madendir. Kıymetini sadece “nadirattan” değil, renginden, parıltısından, zihinlerdeki ihtişamından alır. Eğer fiyatı göreceli iniyorsa, dünyada barış ve huzur havası hâkimdir. Huzur gidince de genelde altın sahne alacaktır.

Görünen o ki, gelecek yıl 4 bin dolara dahi varacaktır. Zira Trump’un “fight” haykırışı belli ki daha huzursuz bir dünyaya girildiğini gösteriyor. Beş bin 500 yıllık tarihte 14 bin 500 savaş yaşanmış ve dünya bu süreyi sadece 6 gün savaşsız geçirmiş. Altın, güvensizliğin beslediği lanetli metal…"