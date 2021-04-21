  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi
Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi

Sarı metal altındaki yükseliş haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgunluğunu koruyan altın son dönemde ise grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareket dikkatleri üzerine çekti. Gram aktın ise 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 10:02:00 -
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Nisan tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. İkinci işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 465,14

SATIŞ(TL) 465,21

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 748,00

SATIŞ(TL) 768,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ(TL) 1.487,00

SATIŞ(TL) 1.536,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ(TL) 2.974,00

SATIŞ(TL) 3.058,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!
Gündem

Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!

Oruç tutan futbolcuları hedef alarak, onları, 'şov yapmakla' itham eden Barış Yarkadaş'a tepki yağarken, Yarkadaş'ın, Hristiyanlara gösterdi..
Demokratik Sol Parti ittifak kararını duyurdu
Siyaset

Demokratik Sol Parti ittifak kararını duyurdu

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, seçimlere DSP'nin tek başına girmeyeceğini ve ittifaklar içerisinde yer alacağı..
21.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

21.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay