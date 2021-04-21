Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Yılın rekoru geldi

Altın fiyatları, bankaların yatırım sayfalarında ve Kapalıçarşı altın fiyatları listesinde yakından takip edilirken, dönemlik grafikler de yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Koronavirüs salgını döneminin erken dönemlerinde, altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşamış ve sonrasında tedavi ve aşı hakkında gelen umut verici haberler sonrası düşüş yaşamıştı. 21 Nisan tarihinde de altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyorlar. İkinci işlem gününde alınan son verilere göre yarım, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar?

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 465,14

SATIŞ(TL) 465,21

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 748,00

SATIŞ(TL) 768,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ(TL) 1.487,00

SATIŞ(TL) 1.536,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ(TL) 2.974,00

SATIŞ(TL) 3.058,00