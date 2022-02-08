Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir saldırı yapmasını değerlendiren yatırımcılar Altın tarafında yatırım yapmaya başladı. Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına yığmasının ardından dün ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı. Fransa Başkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden olumlu sonuç çıkmaması da savaş sinyallerini körüklemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerin ışığında altına olan talep de artıyor. Gerilimden beslenen yatırımcıların risk iştahını kabartmış durumda. Fed'in faiz artırım hamlesine az kalmasına rağmen yükselişini sürdüren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi.

Ons altın güne 1821 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1820 dolar, en yüksek de 1823 dolar seviyesini gördü. Saat 08:02 itibarıyla ons altın 1821 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın da güçleniyor

Gram Altın fiyatları da hem ons altındaki yükselişten hem de doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından dolayı yükselişe geçti. Gram altın güne 795.9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 794.5 lira, en yüksek de 798.1 lira seviyesi görüldü. Saat 08:02 itibarıyla 796.9 liradan alıcı buluyor.