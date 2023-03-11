İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı altın tahminini açıkladı! Altını olanlar yaşadı: Gram altında o tarihi verdi

Altın ve döviz kuru fiyatlarına dair isabetli öngörüleriyle kamuoyunda büyük ilgi gören piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi. Altın fiyatlarına dair tahminde bulunan Memiş, "Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli" dedi.

İslam Memiş'in TV100'deki, "FED sahneye döndü altın gümüş alacaklara gün doğdu…" başlıklı yazısı şöyle:

Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra uluslararası piyasalarda dolar değer kazanırken, emtia fiyatları değer kaybetti.

Jerome Powell, güvercin beklenen açıklamasını şahin tonda yaptı ve piyasaları şaşırttı.

Powell, enflasyon nedenli faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

Dolar endeksi (dxy), 105,73 seviyesine yükseldi.

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Sanırım 107,0 seviyesine kadar yükselebilir.

Doların değer kazanması, karşısında diğer para birimlerinde, altın, gümüş ve kripto paralar da düşüşe neden oldu.

Altının ons fiyatı bin 810 dolar seviyesine geriledi.

Baskı altında kalan altının ons fiyatında bin 788 dolar seviyesini takip edeceğim.

Güçlü destek seviyesi olan bin 780-bin 790 dolar, dip seviyesi olabilir.

Çünkü belirsizlik, jeopolitik riskler ve resesyon riski hâlâ masada kalmaya devam ediyor.

Bu kadar risklere rağmen altın fiyatlarının sadece Fed nedenli gerilemesini kalıcı olarak görmüyorum.

Ülkelerde enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi, önden yüklemeli agresif faiz artırımlarının çok da işe yaramaması altını destekleyebilir.

Ondan sebep bin 810 dolar seviyesinin altına sarkmasıyla beraber alım için acele etmek gerek.

Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı 2 bin -2 bin 250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.

Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir.

Gram altın tarafında ise ons nedenli değer kaybı gördük.

Gram altın, serbest piyasalarda bin 200 liradan bin 128 liraya kadar geriledi.

Ekranlarda ise bin 170 liradan bin 95 liraya geriledi.

Yatırımcılar şunu unutmamalı; ekran ile serbest piyasalar arasında 30 lira fark var.

Al-sat piyasasını makas aralığından dolayı bitirdiler.

Kısa vadede gram altın tarafında bin 100-bin 150 lira aralığını takip edeceğim.

Alım-satım yapacaklar bu makas aralığını takip etmeli ve yanlış hamleler yapmamalı.

Gram altın, çift ayaklı enstrüman olduğundan ya dolar ya da ons dan destek almaya devam ediyor.

Gram altın, Haziran sonrasında bin 450-bin 500 liraya kadar yükselebilir.

Beklentimde hiçbir değişiklik yok.

Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi.

Gram altın, ons gibi değerinin altında.

Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli.

Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleri.

Fed tekrar sahneye çıktığından dolayı emtia fiyatlarını bilerek ve isteyerek baskılıyorlar ama işin sonu hiç de iyi değil!

Küresel ekonomiler tıkandı, merkez bankaları enflasyon karşısında çaresiz.

Çaresizlikten dolayı artık sözlü yönlendirmeyle yoluna devam edecek olan Fed, Haziran sonrası kenara çekilebilir.

Özellikle gümüş çok ucuz.

"Fazla birikim yapamıyorum" diyen kişiye gramı 12,80 lira olan gümüşü tavsiye ederim.

Gümüş hem ons hem de gram tarafında oldukça ucuz.

Orta ve uzun vadede yatırımcısına her zaman kazandıran değerli bir emtia.

Altın fiyatları geriledikçe merkez bankalarının altın alımları hızlandı.

Dünyada merkez bankaları Ocak’ta altın alımlarını yüzde 16 artırdı.

Altın talebindeki artış 20-60 ton aralığında.

Türkiye Ocak ayında 23 ton, Çin 15 ton alım yaptı.

Toparlayacak olursam altın ve gümüş fiyatları dip seviyesini 1-2 hafta içinde test ettikten sonra hızlı yükselişine devam edecek.

Dünyadan gelecek olumsuz herhangi bir haber akışı, yükselişlerin agresif olmasına neden olur.

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