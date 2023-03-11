Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinde indirim beklentisi! Güncel tabela: LPG, benzin, (mazot) motorin litre fiyatı

Araç sahipleri son dönemlerde akaryakıta gelen zamlar sonrasında araçlarını depoyu fullemek için anlık fiyatları takip ediyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatı, brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyirden etkileniyor. ABD ve AB'de ekonomik yavaşlamanın petrol talebini azaltacağı endişeleri, brent petrol varil fiyatının 80 dolarak kadar gerilemesine neden oldu. Brent petroldaki sert düşüşün ardından Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarından indirim beklentisi oluştu. Peki güncel olarak akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 11 Mart güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe uygulanan indirimin ardından motorin fiyatlarına zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen hareketlilik akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Araç sahipleri için üzücü haberler peş peşe gelirken son anda bir değişiklik yapıldı. Brent petrol fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Fakat henüz benzin ve motorin grubunda indirim ve zam haberi bulunmuyor.

MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI!

Motorin fiyatlarına 4 Mart Cumartesi günü itibarıyla 91 kuruş zam uygulandı.

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Akaryakıt fiyatlarını en çok etkileyen etkenler arasında Brent petrole gelen zamlar yer alıyor. Aynı zamanda ÖTV ve EPDK fiyatları da eklenince fiyat daha çok yükseliyor. Güncel olarak büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde;

11 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin brent petrol 80,9'a düştü. Güncel akaryakıt fiyatları, mazot litre fiyatı, benzin litre fiyatı, motorin fiyatları

-İstanbul 1 litre benzin fiyatı 20.42 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.52 TL, 1 litre LPG fiyatı 11.79 TL oldu.

-Ankara 1 litre benzin fiyatı 20.81 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.95 TL, 1 litre LPG fiyatı 11.99 TL oldu.

-İzmir 1 litre benzin fiyatı 20.80 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.98 TL, 1 litre LPG fiyatı 11.84 TL oldu.

Opet, Shell mazot fiyatları farklılık gösterebilir.

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